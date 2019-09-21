ГБР через суд добилось к секретным документам о проходе кораблей через Керченский пролив, во время которого РФ пленила украинских моряков

Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Офисе Президента копии секретных документов о проходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив из-за отказа их предоставить добровольно.

Об этом со ссылкой на решения суда передают «Українськi Новини».

ГБР расследует законность действий прежнего руководства страны, отправившего три корабля ВМС через оккупированный Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

Отмечается, что в июле следователи ГБР получили разрешение на доступ к секретным документам о планировании данной операции. Документы находятся в Совете национальной безопасности и обороны и Офисе Президента.

Ранее Совет Нацбезопасности и обороны в письме отказало ГБР в предоставлении копий документов, так как не получило разрешения ОП. ГБР не согласилось с такой позицией и подало ходатайство в суд.

«Следователь указывает, что документы, которые содержатся в ОП, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве», - говорится в сообщении.

В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести на Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по проходу кораблей, так и введения военного положения из-за агрессии РФ.

Выемка документов должна быть проведена в течение 30 дней, то есть до 11 октября. Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, ГБР по заявлению экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло уголовное производство по факту возможной госизмены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.