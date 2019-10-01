В Вознесенске хулиганы избили посетителей развлекательного заведения и устроили стрельбу – спустя месяц их отправили под домашний арест

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В Вознесенске двух мужчин, подозреваемых в избиении посетителей развлекательного заведения и стрельбу из ружья во время конфликта в конце августа, отправили под домашний арест.

Об этом сообщили в Вознесенской местной прокуратуре Николаевской области.

Инцидент произошел ночью 25 августа. Между двумя посетителями развлекательного заведения произошел конфликт. Один из участников ссоры вскоре ушел из заведения, но через время вернулся с товарищем.

Двое мужчин начали угрожать гражданину, с которым изначально возник конфликт, а потом избили его и других посетителей палкой, в результате чего последние получили телесные повреждения разной тяжести.

Кроме того, для запугивания граждан хулиганы открыли стрельбу из ружья.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью  4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Процессуальный руководитель 27 сентября объявил о подозрении лицам, совершившим хулиганские действия.

Вознесенский горрайоный суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде домашнего ареста. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, как в Николаеве во дворе многоэтажки мужчина устроил стрельбу из-за места на парковке, в результате чего пострадавшего забрала «скорая».

Тарас Леонтян

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