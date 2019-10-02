В Китае с помощью дрона нашли беглого преступника – он 17 лет прожил отшельником в пещере

Полицейские китайской провинции Юньнань арестовали 63-летнего Сун Цзяна – беглого преступника, приговоренного к тюремному заключению за торговлю женщинами и детьми и сбежавшего из заключения 17 лет назад.

Об этом сообщает «Сноб».

Мужчину заметили с помощью дрона. Оказывается, все эти годы он прятался в пещере и не общался с людьми.

Пещера была расположена в горах за родным городом Суна. Полицейские не сразу смогли ее найти и подключили к поискам еще больше дронов.

В конце концов дроны заметили в скалах синюю стальную пластину и мусор, а рядом с ними жилище беглеца. Когда на место пришла полиция, мужчина с трудом общался с офицерами – отвык из-за длительного отшельничества. Мужчину отправили обратно в заключение.

Напомним, что ранее в Китае система видеонаблюдения нашла в 50-тысячной толпе разыскиваемого мужчину.