В Киеве задержали адвоката, который пытался продать государственную квартиру на Банковой вблизи Офиса Президента

Служба безопасности Украины задержала киевского адвоката, который пытался продать за 130 тысяч долларов квартиру на Банковой улице недалеко от Офиса президента.

Об этом говорится на сайтах СБУ и прокуратуры Киева.

Помещение принадлежит государству, находится на балансе Государственного управления делами и с 2003 года находится в аренде у общественной организации «Союз женщин Украины».

По данным следствия, задержанный на основании поддельных документов перерегистрировал права собственности на офис. Для этого были использованы анкетные данные женщины, умершей в 2002 году. После этого он выставил квартиру на продажу за 130 тысяч долларов (примерно 3,2 млн гривен по нынешнему курсу). Реальная стоимость объекта намного выше - около 5 миллионов гривен.

Во время подписания договора купли-продажи адвоката задержали.

На помещение наложен арест, начата работа по возвращению недвижимости в госсобственность. Судя по фотографиям, спорная квартира находится в доме №3, там же зарегистрировано ОО «Союз женщин Украины».

Напомним, на Кировоградщине СБУ задержала распорядителей аукциона за вымогательство 100 тысяч гривен.