За сутки в Николаеве поймали девять пьяных водителей

За прошедшие сутки, 2 октября, патрульные обнаружили в Николаеве 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

На всех водителей составили административные материалы по статье 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что на Киевщине пьяный подросток не справился с управлением и попал в ДТП – погиб пассажир, сидевший в багажнике.