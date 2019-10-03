В центре Херсона неизвестные устроили стрельбу и ранили двух человек

В Херсоне в четверг, 3 октября, неизвестные устроили стрельбу и ранили двух граждан.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Херсонской области.

Преступление произошло на улице Тираспольской. По словам очевидцев, нападавшие после трельбы скрылись на автомобиле черного цвета. Двух раненых госпитализировали.

Полиция ввела в операцию «Сирена» для поиска преступников.

Издание «Таврия News» пишет, что нападавшие стреляли из помпового ружья и были на внедорожнике с иностранной регистрацией.

Напомним, как в Вознесенске хулиганы избили посетителей развлекательного заведения и устроили стрельбу из ружья.