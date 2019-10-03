Житель Николаевщины хотел купить через интернет «iPhone 11», а ему прислали сломанный старый мобильник

В Николаевской области житель Очаковского района стал жертвой мошенника, когда хотел купить «Apple iPhone 11».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам мужчины, он потерял 40,5 тысяч гривен. Смартфон он увидел в объявлении на сайте купли-продажи. Связавшись с продавцом, мужчина сделал заказ, за ​​который сначала перечислил 8 тысяч гривен задатка, а на следующий день и остальную сумму – 32,5 тысячи гривен.

Когда мужчина прибыл в почтовое отделение за телефоном, вместо «iPhone» последней модели он получил старый сломанный мобильный.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Напомним, что ранее на Николаевщине парень заказал «iPhone» и при осмотре подменил его на модель дешевле.