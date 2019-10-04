Мошенник, представившийся работником банка, выманил у жительницы Николаева ₴28 тысяч

У жительницы Николаева банковский аферист обманным путем выманил 28 тысяч гривен.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В четверг, 3 октября, в Ингульский отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее обманули. На мобильный телефон заявительницы позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что ее карточный счет заблокирован, а для решения этого вопроса нужно сверить некоторые личные данные.

Ничего не подозревая, женщина ответила на все вопросы афериста, а через некоторое время получила на мобильный сообщение о снятии с ее банковского счета более 28 тысяч гривен.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что николаевец отдал мошеннику 45 тысяч, чтобы его дочь «освободили из полиции».