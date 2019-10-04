Жители Николаевщины сдали в полицию 66 единиц оружия и две гранаты

Фото - иллюстрация С начала октября жители Николаевщины сдали в отделы полиции 66 единиц различного оружия, среди которых охотничье нарезное, гладкоствольное и самодельное. Кроме того, сдали 12 единиц газового оружия, 173 боеприпаса и две гранаты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что с 1 по 31 октября в Украине и Николаевской области проводится месячник добровольной сдачи оружия. Граждане, которые в течение октября обратятся в подразделения полиции добровольно, освобождаются от уголовной и административной ответственности за хранение незарегистрированного оружия. Также они после проведения дополнительной проверки технического состояния оружия имеют возможность при наличии законных оснований зарегистрировать его в свою собственность.

Для сдачи оружия необходимо обращаться в отделы полиции по месту жительства или в ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица Артиллерийская, 4 (отдел разрешительной системы). Телефоны для справок: (0512) 50-15-35, 50-15-40, 50-15-41, 50-15-42.