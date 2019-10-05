Генпрокурор запланировал на 2020 год переаттестацию в регионах – она коснется и николаевских прокуроров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в 2020 году планирует провести переаттестацию сотрудников региональных и местных прокуроров.

Об этом сообщает «Униан».

Отметим, что в таком случае переаттестацию проведут в прокуратуре Николаевской области, Николаевских местных прокуратур №1 и №2, Вознесенской, Баштанской и Первомайской местных прокуратур.

По словам Рябошапки, в ближайших планах – «до нового года завершить реформу в ГПУ, преобразовав ее в Офис генерального прокурора».

- В течение первого квартала, ориентировочно, сделать переаттестацию в региональных прокуратурах, и в течение еще четырех месяцев: где-то до 1 сентября завершить аттестацию и в местных прокуратурах. После того, как мы будем видеть количество вакантных должностей и наши потребности в количестве прокуроров, мы сможем провести отбор новых прокуроров, - сказал Рябошапка.

- Мы предполагаем максимальный срок этой реформы – это два года, что предусмотрено законом, но мы хотели бы сделать это гораздо быстрее, - заявил он.

Напомним, что прокурором Николаевщины могут назначить сослуживца губернатора Стадника, получающего ₴50 тысяч пенсии ежемесячно.