В Ровенской области сожгли два элитных автомобиля – в том числе и «Гелендваген» депутата

В Ровенской области ночью 4 и 5 октября сожгли два элитных автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В Костополе около 2 часов ночи 4 октября произошел пожар автомобиля «Mercedes-Benz G63» 58-летнего депутата Ровенского областного совета. Возгорание произошло на территории огороженного частного хозяйства. Владелец авто в это время находился в доме один. Прибывшие спасатели обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль. Существовала угроза распространения огня на расположенный рядом жилой дом.

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический корпус от файера. Происшествие расследуют как поджог. «Радиотрек» сообщает, что автомобиль принадлежат депутату от партии «Конкретных дел» Василию Клепу.

В другом случае в Дубно ночью 5 октября на территории автостоянки по улице Грушевского горел «Porsche Cayenne», принадлежащий 33-летней местной жительнице. Пожар ликвидировали, однако огонь повредил моторный отсек, левое заднее крыло, переднюю часть и салон автомобиля. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла смыв горюче-смазочных материалов и следы обуви. Этот пожар также расследуют как поджог.

Напомним, что ранее в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо.