В Таиланде судья пытался покончить с собой после заседания – он якобы не хотел выносить приговор

В тайском городе Яла судья выстрелил в себя в конце заседания, на котором было объявлено решение по делу пятерых подсудимых.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Bangkok Post».

Перед инцидентом судья опубликовал в фейсбуке обращение, в котором рассказал о намерении оправдать фигурантов дела за нехваткой доказательств. По его словам, коллеги давили на него, чтобы он вынес обвинительный приговор, что грозило троим подсудимым смертной казнью. Судья заключил, что если он не может исполнять свой долг, то лучше умрет, чем продолжит жить с позором.

Оригинала обращения в сети уже нет. В суде не подтвердили и не опровергли подлинность появившегося в фейсбуке письма. Пострадавшего доставили в больницу, ему сделали операцию. Ранение не угрожает его жизни. В министерстве юстиции Таиланда считают, что судья совершил попытку самоубийства из-за личных проблем и стресса.

Напомним, что ранее в Таиланде мошенника приговорили к 6673 годам тюрьмы.