В Николаеве полицейские поймали трех мужчин, регулярно ворующих дизельное топливо

В воскресенье, 6 октября, полицейские задержали трех николаевцев, которые регулярно сливали дизельное топливо и перепродавали его.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщается, что трое мужчин – 45, 47 и 55 лет работали на предприятии, занимающемся хранением и перевалкой горюче-смазочных материалов. Долгое время воры, заступая на дежурство, сливали топливо и грузили его в свои автомобили, а после того, как сдавали смену, выезжали с территории предприятия и реализовывали похищенное. Именно во время очередного выезда с территории предприятия воров остановил наряд полиции. Во время обыска автомобилей злоумышленников правоохранители обнаружили емкости, заполненные дизельным топливом, которое мужчины слили, но не успели его продать.

Сведения по данному факту внесены в Едный реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины «Тайное хищение чужого имущества (кража), соединенное с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Сейчас продолжаются следственные действия и обыски по месту жительства воров, после проведения которых будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела.

Напомним, в Николаеве в понедельник, 30 сентября, мужчина украл из магазина женские украшения.