Житель Черновицкой области убил и сбросил в колодец свою мать и 8-летнюю сестру

Сергей Гушуватый В городе Кицмань Черновицкой области полиция, в ходе розыска пропавшего без вести парня, нашла убитыми его мать и сестру.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

В четверг, 3 октября, в полицию сообщили о пропавшем без вести 20-летнем местном жителе Сергее Гушуватом. В поисках парня группа реагирования патрульной полиции Кицманского ОП приехала к его матери, которая с дочкой жила отдельно.

Поскольку дома никого не было, полицейские начали осматривать территорию и заметили в колодце тело человека. О находке немедленно сообщили по спецлинии «102».

Прибывшие спасатели достали из колодца тела женщины и девочки. Правоохранители установили личности погибших - 40-летней владелицы дома и ее 8-летней дочери. На телах полицейские обнаружили колото-резаные раны, указывающие на насильственную смерть.

Следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает UA:Буковина, ссылаясь на пресс-секретаря ГУНП в Черновицкой области Диану Козлову, подозреваемого в убийстве нашли и он признался в содеянном. После нескольких дней поисков, парня нашли на железнодорожном вокзале в Киеве.

Правоохранители выяснили, что между матерью и сыном был конфликт из-за денежного пособия по его инвалидности. Последние два месяца Сергей жил с дедушкой. Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что киевлянин убил свою 16-летнюю дочь после ее возмущения о его пьянстве.