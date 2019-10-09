На Николаевщине сын затеял ссору с матерью, а потом тяжело ранил ножом своего отчима

В Витовском районе во вторник, 8 октября, 24-летний мужчина несколько раз ударил ножом своего отчима.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Выяснилось, что в тот день между женщиной и ее сыном возникла семейная ссора. Сожитель заявительницы решил вмешаться, чтобы защитить женщину. Так что

Между мужчинами уже были неприязненные отношения в течение длительного времени, и когда они начали ссориться между собой, то парень схватил нож и несколько раз ударил им своего отчима.

Женщина сразу вызвала скорую помощь и полицию. С места происшествия врачи госпитализировали пострадавшего.

Пасынок после преступления сбежал. Однако в течение часа участковый, который обслуживает территорию поселка, нашел злоумышленника в заброшенном доме на соседней улице, где тот скрывался.

Мужчину полицейские доставили в участок, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нож изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как в Николаеве во время ссоры женщина воткнула нож в спину своему сожителю.