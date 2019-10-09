Николаевец во время конфликта задушил свою сожительницу – ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Заводском районе Николаева 5 октября мужчина задушил свою сожительницу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Злоумышленник совершил преступление на почве внезапно возникшего конфликта. 8 октября ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение преступления ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, что ранее суд отправил в СИЗО николаевского рецидивиста, который ударил свою жену ножом в спину.