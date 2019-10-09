Полиция задержала николаевца, пытавшегося продать патроны – оказалось, что его уже судят за торговлю оружием

В Николаеве в микрорайоне Кульбакино 9 октября полиция задержала 20-летнего парня, который пытался продать 40 патронов калибра 7,62 мм.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Задержание провели следователи Следственного управления вместе с оперативниками Управления уголовного розыска.

Парень уже имеет судимость за совершение имущественных преступлений и сейчас в суде рассматривается дело о продаже им оружия и боеприпасов. На этот раз он пытался продать патроны за две тысячи гривен. Деньги, полученные в результате сбыта, и боеприпасы изъяты. Начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Сейчас по месту жительства подозреваемого проводят санкционированный обыск.

Напомним, что ранее полиция задержала николаевца, который продавал пистолет и патроны за 4 тысячи гривен.