В Кривом Роге полиция задержала пьяного мужчину, который заявлял что ему «заказали Зеленского»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 262 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(157)   

В Кривом Роге сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.

Отмечается, что о подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему «заказали Зеленского».

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции.

Напомним, в Полтаве пьяный патрульный с другом напали на женщину и жестоко избили 17-летнего студента – пострадавшему удалили селезенку.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность