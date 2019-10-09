В Кривом Роге полиция задержала пьяного мужчину, который заявлял что ему «заказали Зеленского»

В Кривом Роге сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.

Отмечается, что о подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему «заказали Зеленского».

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции.

Напомним, в Полтаве пьяный патрульный с другом напали на женщину и жестоко избили 17-летнего студента – пострадавшему удалили селезенку.