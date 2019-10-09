Винницкий суд арестовал американца, который воевал на Донбассе и подозревается в двойном убийстве на родине

Винницкий апелляционный суд отменил домашний арест, как меру пресечения для бывшего американского военного Крейга Ленга, и постановил держать его 60 суток под стражей.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Против домашнего ареста выступила прокуратура, которая не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию, требуя взять под стражу Ленга. Прокурор Олеся Тарадай настаивала на экстрадиционной проверке, и чтобы Крейга поместили в СИЗО. При рассмотрении дела судья Анатолий Кривошея выяснял, почему американец находится в Украине, и не связано ли его пребывание с розыском.

Американские правоохранители обвиняют своего гражданина в разбое и умышленном убийстве двух человек в штате Флорида в 2018 году. Адвокаты американца говорят, что отдавать Ленга в США нельзя, потому что он воевал в качестве добровольца на Донбассе, а в Соединенных Штатах ему грозит смертная казнь. Поэтому с решением суда, вынесенным 8 октября, не соглашаются.

Адвокаты американца не видят необходимости в пребывании Крейга Ленга под стражей, поскольку обвиняемый, находясь под домашним арестом, выполнял все условия круглосуточного домашнего ареста, вовремя появлялся в суде. А потому, говорят, что будут обращаться в Европейский суд по правам человека.

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