В российском Саратове после убийства девятилетней девочки местные жители требовали вывести к ним подозреваемого

Возмущённые жители Саратова устроили митинг возле отделения полиции с требованием вывести к ним мужчину, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки.

Об этом пишет Медуза.

В среду, 9 октября, Лиза Киселёва ушла в школу и не вернулась. После пропажи девочки СК возбудил уголовное дело об убийстве. Поисками Лизы Киселевой занимались несколько сотен волонтеров организации «Лиза Алерт» и жителей Саратова. Вечером в четверг, 10 октября, тело девочки со следами насильственной смерти нашли в гаражах.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении. Как сообщает телеканал «Саратов 24», это местный житель 1984 года рождения Михаил Туватин. Ранее он был судим за изнасилование и кражи. Подозреваемый признал вину в убийстве. По данным СМИ, на допросе он заявил, что задушил девочку со злости, якобы за то, что она ему грубо ответила. После этого он спрятал тело девочки в гараже.

Ночью на месте предполагаемого убийства, где полиция вела следственные действия, собрался стихийный митинг. Несколько сотен жителей окружили полицейскую машину, в которой, по их мнению, мог находиться Туватин. Они скандировали «Открывай», требуя самосуда над ним. Позже выяснилось, что подозреваемого в машине не было, пишет Mash. По информации Baza, полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

После этого жители города переместились к отделу полиции на улице Московской, куда был доставлен подозреваемый. Они перекрыли дорогу, требуя, чтобы руководство полиции раскрыло официальные данные о ходе расследования. К утру жители разошлись по домам.

Утром 11 октября Следственный комитет отчитался о допросе подозреваемого. Тот рассказал, что несколько месяцев назад самовольно завладел старым заброшенным гаражом, поменяв в нем замок. В день убийства Лиза Киселева проходила мимо и спросила, его ли это гараж. По словам Туватина, он испугался, что гараж на самом деле мог принадлежать семье девочки, после чего затащил ее внутрь и убил.