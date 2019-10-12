Жители Николаевщины в рамках месячника сдачи оружия принесли в полицию 129 охотничьих ружей

С начала месячника добровольной сдачи оружия, с 1 октября жители Николаева и области сдали в полицию 129 охотничьих гладкоствольных ружей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме того, сдали одну единицу нарезного армейского оружия, одну единицу охотничьего нарезного оружия, одно самодельное устройство для стрельбы, 44 единицы газового оружия, семь снарядов и две гранаты, а также 228 патронов и боеприпасов.

Лица, которые в указанный срок сдадут незарегистрированное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности за его хранение. Также они могут зарегистрировать оружие, при наличии у них законных оснований на это.

Для сдачи оружия можно в любое время обратиться в подразделения полиции или в Управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области, в отдел разрешительной системы по адресу: Николаев, улица Артиллерийская, 4 или по телефонам (0512) 50-15-35, 50-15-40, 50-15-41, 50-15-42.

Напомним, что ранее на Николаевщине мужчина искал металлолом, а нашел пластид с электродетонаторами.