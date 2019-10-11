На Николаевщине мужчина искал металлолом, а нашел пластид с электродетонаторами

В Веселиновском районе Николаевской области 10 октября местный житель, который занимается поисками металла, нашел пакет с взрывчаткой и детонаторами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пакет с взрывчаткой нашли около трансформаторной подстанции возле села. Специалисты взрывотехнической службы изъяли на месте корпус от гранаты Ф-1 без взрывателя, пластическое вещество серого цвета весом 1,5 кг, похожее на пластид, четыре электродетонатора, четыре мини-взрывателя МУФ-3, три зажигательные трубки и три взрыватели НД5М. Опасную находку направили на проведение экспертизы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, что ранее полиция задержала николаевца, пытавшегося продать патроны.