В британском Манчестере террорист с ножом ранил пять посетителей торгового центра

В городе Манчестер в Великобритании не менее пяти человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей торгового центра.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Нападавший арестован. Сообщается, что это мужчина среднего возраста. Другие подробности о его личности пока неизвестны, как и мотив нападения. Преступление расследует отдел полиции по борьбе с терроризмом. Все посетители торгового центра Arndale были эвакуированы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шокирован нападением. Он также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативное реагирование.

Напомним, что ранее в Германии устроили теракт в еврейский праздник – один из стрелков копировал поведение убийцы из Крайстчерча. В 2017 году в Манчестере во время концерта прогремел взрыв – в результате теракта погибло 22 человека.