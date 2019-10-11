Депутат Кормышкин поддерживает отстранение директора николаевского аэропорта Барны на время расследования

Депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин поддержал идею о временном отстранении директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» из-за расследования по закупке деайсера.

Об этом сообщает издание «НикВести».

Кормышкин считает, что решение о временном отстранении должны принять сами депутаты.

— Я бы коллегам дал совет обратиться не к губернатору Александру Стаднику с этим вопросом, а прийти на сессию и предложить временно отстранить Федора Барну от должности. Это полномочия областного совета, а не губернатора. Я бы лично поддержал отстранение Федора Барны от должности на время расследования, - сказал Юрий Кормышкин.