В Николаеве аферист, работавший по схеме «ваш сын в полиции», прокололся на том, что у жертвы нет сына – его задержали

В Николаеве в пятницу, 11 октября, полицейские задержали мошенника, который хотел выманить у пенсионера деньги за якобы спасение его сына от уголовной ответственности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

72-летнему жителю Корабельного района позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, якобы сын дедушки находится в полиции за совершение преступления. Он сообщил, что решить вопрос о непривлечении его к ответственности можно за три тысячи долларов.

Мужчина сразу понял, что имеет дело с мошенниками, ведь у него нет сына, поэтому оперативно позвонил на линию 102.

За деньгами злоумышленник приехал домой к пенсионеру на такси. Только 38-летний аферист получил деньги, его задержали оперативники и доставили в отделение полиции. Оказалось, что задержанный житель Луганщины уже был судим за мошенничество.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Также правоохранители устанавливают возможных сообщников мошенника. В ближайшее время злоумышленнику вручать подозрение о совершении преступления и избирут меру пресечения.

Напомним, как в Николаеве мошенник, который обманул шесть человек на 264 тысячи гривен «за помощь родственникам после ДТП», отделался условным сроком.