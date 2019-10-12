На Киевщине мужчина похитил из такси свою бывшую девушку и вывез в поле «поговорить»

В городе Бровары Киевской области мужчина похитил из такси бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы «поговорить».

Об этом сообщает Информатор.

После очередной ссоры, мужчина вместе с другом на автомобиле преградил дорогу такси, в котором ехала девушка, схватил ее за одежду и силой затащил в свою машину. Похищение происходило на глазах напуганной подруги девушки, которая пыталась помешать.

Подруга и сообщила об инциденте правоохранителям. В Броварах ввели оперативный план «Перехват». Патрульные остановили легковушку в нескольких километрах от места происшествия, а похитителей задержали. Дальнейшую судьбу мужчин на время досудебного расследования решит суд.

Обоим уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного статьей 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Также в отношении водителя составили админпротокол по статье 130 («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина и женщина похитили свою знакомую и вывезли в лес – её избивали и требовали деньги.