Пьяный житель Николаевщины облил свою жену бензином и поджег

В Снигиревском районе пьяный местный житель облил свою жену бензином и поджег.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Событие произошло 11 октября около 22:40 в селе Калиновка. После совместного употребления алкоголя, супруги решили поехать в Снигиревку. Для этого нужно было добыть бензин, по который отправилась женщина.

Она отлучилась на длительный промежуток времени, поэтому, когда вернулась, то между парой возник конфликт. Во время ссоры 45-летний мужчина облил жену принесенным ею бензином и поджег.

Поняв, что он натворил, мужчина погасил пламя, но потерпевшая получила серьезные ожоги и была госпитализирована. Сейчас 36-летняя женщина находится в больнице, а с мужчиной проводятся первоочередные следственные действия.

Супруги воспитывают трех несовершеннолетних детей, младшему из них 11 лет.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Напомним, как в Запорожье мужчина на улице облил девушку бензином и поджег.