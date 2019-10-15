Житель Харьковщины несколько раз ударил ножом в пах насильника своей жены – ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Харьковской области мужчина нанёс насильнику своей жены несколько ударов ножом в пах - ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Ночью 13 октября в дежурную часть Шевченковского отделения полиции Купянского ОП обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании. Прибывшие правоохранители установили, что она со своим мужем в компании друзей отдыхала в кафе неподалеку от ее дома. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. У дома ее догнал неизвестный и насильно вступил с ней в половую связь.

Её 27-летний муж, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж пострадавшей с места преступления скрылся. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

Следственный отдел внес информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статье 152 («Изнасилование») и по части 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

Мужчину, который причинил телесные повреждения, задержали работники уголовного розыска. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения. Другой злоумышленник, которому после завершения лечения и результатов экспертиз будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования, может отправиться за решетку на 5 лет.

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