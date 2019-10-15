Николаевская полиция во время рейдов по самогонщикам изъяла 70 литров алкоголя – граждан призвали сообщать о таких точках

В Николаевской области полицейские провели рейды, в ходе которых составили 335 административных протоколов, изъяли и уничтожили около 70 литров самогона, а также наложили взыскание в виде штрафов на сумму более 7 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские проводят профилактические мероприятия по выявлению мест торговли самогоном и недопущения распространения пьянства среди населения на территории Николаевской области в течение сентября – октября.

В отношении правонарушителей составлены админматериалы по статьям 164-16 («Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности»), 176 («Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки») и 177 («Приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки») Кодекса Украины обадминистративных правонарушениях.

Полицейские также обращаются ко всем гражданам, которым известны факты и случаи изготовления и реализации самодельного алкоголя, сообщать об этом в ближайший отдел полиции или на линию 102. Каждая информация обещают обязательно проверить, а выявленных правонарушителей - привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, как в Николаеве закрыли точку по продаже самогона, которую горвласть дала женщине в аренду под торговлю продуктами.