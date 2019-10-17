Николаевские следователи ГБР в Одессе задержали госисполнителя, который требовал почти $3 тысячи за «снятие ареста» с автомобиля

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали государственного исполнителя одного из отделов Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области во время получения неправомерной выгоды в размере 2700 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал от гражданина 2700 долларов США за изъятие из базы данных информации о запрете на отчуждение двух транспортных средств.

Произошло задержание чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, как 3 июля 2018 года оперативники спецподразделения «К» УСБУ в Николаевской области совместно со следственным управлением Нацполиции задержали руководителя исполнительной службы за систематическое вымогательство с подчиненных 20% денежных средств из премиального фонда за взысканные по открытым исполнительным производствам.