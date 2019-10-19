У жителя Николаевщины полиция изъяла больше 6 килограммов конопли, которую он «хранил для себя»

В Новобугском районе полицейские во время обыска изъяли у местного жителя несколько килограмм канабиса.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Получив оперативную информацию о том, что житель одного из сел района может хранить наркосодержащие вещества, полицейские с разрешения суда, под процессуальным руководством местной прокуратуры провели у него дома санкционированный обыск.

В ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли у 53-летнего мужчины готовый к употреблению каннабис, а также сверток с семенами конопли.

По словам домовладельца, наркотические средства он выращивал и хранил исключительно для собственного употребления. Изъятое общим весом более шести килограммов направили на экспертизу.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее у одного жителя Николаевщины полиция изъяла бочку с каннабисом, а у второго кроме конопли нашли детали старого оружия.