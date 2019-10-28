В Херсоне бездомный изнасиловал и убил женщину

В Херсоне мужчина без определенного места жительства изнасиловал и убил женщину.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Херсонской области.

В пятницу, 25 октября, около 13:45 в «Единый центр 102» полиции Херсонщины оператор охранной фирмы сообщил, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти.

В ходе проведения первоочередных следственно-розыскных действий работники полиции установили хронологию последних часов жизни женщины. Принятыми мерами оперативники установили человека, который обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Личность потерпевшей пока не установили.

Как сообщил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, вчера вечером 44-летнему гражданину без определенного места жительства следователи областного главка полиции сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктом 10 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве парень пытался изнасиловать девушку, которая подсказала ему дорогу – его остановил проезжавший мимо таксист.