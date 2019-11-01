Депутата Очаковского горсовета по сделке оштрафовали на тысячу долларов за получение взятки

Евгений Кадочников В Очакове суд утвердил сделку прокурора и задержанного на взятке депутата горсовета от «Батьківщини» Евгения Кадочникова, наказав его за взятку штрафом в размере 25,5 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Очаковского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, депутата задержали 24 июня при передаче денег. Тогда полиция сообщала, что он по предварительному сговору с чиновниками Очаковского городского совета требовал и получил неправомерную выгоду в 1000 долларов от предпринимателя за содействие в предоставлении разрешения на пользование земельного участка на побережье Черного моря в Очакове.

Согласно материалам, депутат за деньги обещал предпринимателю повлиять на начальника управления ЖКХ Очаковского горсовета, чтобы тот помог ему согласовать выделение участка на побережье Черного моря под размещение МАФов.

16 июня он получил в Николаеве возле гостиницы «Александровский» от предпринимателя первую часть взятки в размере 200 долларов, а 24 июня – еще 800 долларов, после чего его задержали сотрудники управления защиты экономики Нацполиции.

Позже обвиняемый и прокурор военной прокуратуры Алексей Робул заключили договор о признании виновности с квалификацией преступления по части 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины. Также стороны согласовали наказание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В итоге судья Лариса Рака утвердила это соглашение, признав обвиняемого виновным и назначив оговоренный штраф.

Напомним, как прокуратура вручила подозрение депутату Очаковского горсовета от «Батьківщини» Алексею Омельченко самовольное обустройство причала и трату на это 100 тысяч гривен из бюджета.