Пьяные николаевцы устроили дебош в кафе и грозились уволить полицейских, которые их задержали

В Николаеве полицейские охраны задержали двух хулиганов, которые устроили дебош в кафе.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

Около полуночи в полицию сообщили, что в одном из кафе Заводского района нажали кнопку срочного вызова полиции. Полицейские охраны немедленно выехали на место происшествия.

- Администратор кафе обратилась к нам с просьбой успокоить посетителей заведения и прекратить драку мужчин, - рассказал младший инспектор Агамир Бадалян.

Полицейские выяснили, что в этот вечер в кафе компания молодых людей отмечала день рождения одного из них. Через некоторое время, когда выпитой водки оказалось слишком много, между мужчинами возник спор.

- Я пыталась сделать замечание и успокоить мужчин, но они начали громко выражаться нецензурной бранью и угрожать мне. Поэтому я и нажала кнопку вызова полиции, - рассказала администратор заведения.

Полицейские охраны успокоили дебоширов и вызвали следственно-оперативную группу.

- Мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя агрессивно и угрожали нам увольнением из рядов полиции, - отметил полицейский-водитель Вадим Орфиняк.

Доставленные в отдел полиции 30-летние хулиганы рассказали свою версию случившегося.

- Мы праздновали день рождения своего друга. А что за праздник без драки? - рассказал полицейским один из дебоширов.

Напомним, что в Вознесенске отдали под суд двух хулиганов, которые устроили стрельбу в кафе и избили посетителей.