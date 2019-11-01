На Киевщине водитель сбил беременную женщину и пытался сбежать – его помогли задержать очевидцы

В Киевской области задержали пьяного водителя кроссовера «BMW», который в селе Погребы сбил беременную женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Пострадавшая вместе со своей сестрой и племянницей шагали по обочине. Выйдя из своего дома, они не успели отойти и несколько метров, как на них наехала машина.

Водитель даже не остановился и пытался сбежать. Однако, не справившись с управлением, он въехал в гараж, после чего выскочил из машины и снова начал убегать. Это заметили это случайные прохожие, нарушителя задержали и вызвали «скорую» и полицию.

Беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализировали в больницу. К счастью, с помощью кесарева сечения спасли жизнь ребенку.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель «маршрутки» сбил насмерть человека.