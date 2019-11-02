На Харьковщине и Полтавщине производили «нелегальный» бензин, это нанесло государству €5 миллионов ущерба, - СБУ

СБУ блокировала деятельность подпольных производителей бензина и дизтоплива, которые нанесли ущерб государству более чем на 5 миллионов евро.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Нелегальное производство осуществлялось на нефтеперерабатывающих заводах в Харьковской и Полтавской областях. Официально эти предприятия производят нефтепродукты не подакцизной группы. Злоумышленники также использовали резервуарные мощности в этих регионах. Дельцы реализовывали нелегальную продукцию без уплаты акциза через подконтрольные коммерческие структуры – на АЗС в восьми областях Украины.

По предварительным подсчетам, только в 2019 году организаторы противоправного механизма незаконно изготовили и реализовали по поддельным документам более 20 тысяч тонн топлива. Во время следственных действий на трех заводах в городах Мерефа Харьковской области, Сагайдак и Кременчуг Полтавской области наложены аресты на активы дельцов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ликвидировали незаконную газовую заправку.