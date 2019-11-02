СБУ на Тернопольщине и Винничине заблокировала производство контрафактного алкоголя, который сбывали в интернете и продавали в общепиты

В Винницкой и Тернопольской областях Служба безопасности Украины в рамках детенизации экономики блокировала оптовое производство контрафактной алкогольной продукции, которая угрожала здоровью граждан и наносило миллионные убытки госбюджета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Трое жителей Могилев-Подольского района Винницкой области организовали на территории региона подпольный цех по производству фальсифицированных водочных изделий для продажи. По оперативной информации, за сутки дельцы изготавливали до 5 тонн суррогата. Заказчиков товара они подыскивали через специально созданные интернет-магазины. Для доставки фальсификата дельцы использовали одну из курьерских сетей.

По предварительным оценкам, за год организаторы схемы «заработали» более 11 миллионов гривен. Во время обысков, проведенных по местам производства и хранения контрафакта, а также в отделении курьерской службы правоохранители изъяли более 20 тысяч литров поддельных водочных изделий и тысячу литров спирта сомнительного качества. Также обнаружены производственные средства, упаковочная тара, документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

На Тернопольщине разоблачили подпольную сеть по реализации контрафактного алкоголя, который дельцы сбывали через торговые заведения и общепиты региона. В ходе следственных действий правоохранители изъяли из теневого обращения 23 тысячи бутылок фальсификата и более 9 тонн спиртовой смеси общей стоимостью более 2,5 миллиона гривен.

В обоих случаях проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, как 1 ноября Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Тернопольскую область поднял вопрос о «крышевании» теневого производства спирта в регионе. Тогда начальник областного УСБУ рассказал главе государства, что «по стечению обстоятельств» незадолго до его визита была были задержаны две фуры с контрафактным алкоголем на сумму 3 миллиона гривен, которые перевозили из Черниговской области.