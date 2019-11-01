Президент Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Тернопольскую область, где представил нового главу ОГА

Скриншот видео Офиса Президента В пятницу, 1 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Тернопольскую область, где представит нового глава областной государственной администрации.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Офис Президента ведет прямую трансляцию визита Зеленского

12:14 Владимир Зеленский представил Игоря Сопеля в здании облгосадминистрации.

В то же время под ОГА вышли местные жители, которые требуют, чтобы с ними пообщался глава государства.

Фото: 20 минут

12:01 В ОП добавили, что Глава государства примет участие в совещании по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представит нового председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Также Владимир Зеленский посетит местную школу, где в 1918-1919 годах размещалось правительство ЗУНР.

Кроме того, Президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта «Водная арена Тернополь».

11:56 Как известно, Тернопольскую область возглавит Игорь Сопель, который баллотировался от «Слуги народа» по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО «Агробизнес», которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.