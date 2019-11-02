В Москве киллер расстрелял высокопоставленного силовика Ингушетии и его брата, известного нейрохирурга 18+

Ибрагим Эльджаркиев В субботу вечером, 2 ноября, на на западе Москвы убиты начальник центра по противодействию экстремизму Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат, известный нейрохирург Ахмед Эльджаркиев.

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

«Глава регионального центра «Э» Ибрагим Элджеркиев приехал в Москву в командировку. Он сопровождал одного из ключевых свидетелей по уголовному делу. Киллера заранее предупредили о том, что Эльджаркиев вместе с братом будут находиться во дворе дома на Академика Анохина”, - говорится в сообщении.

Также в сеть попало видео, на котором запечатлено убийство братьев Эльджаркиев. Мужчина в красной куртке подошел к одному из братьев, который стоял на улице, и расстрелял его в упор предположительно из пистолета. Когда второй брат выбежал из машины, киллер расстрелял и его, после чего скрылся с места преступления.

В данный момент полиция разыскивает преступника. Рассматриваются две версии — профессиональная деятельность и личные взаимоотношения Эльджаркиева. В Ингушетии у него было много врагов.

«На высокопоставленного силовика уже покушались — так в январе этого года на Эльджаркиева было совершено нападение возле аэропорта Магаса. Преступники расстреляли его машину, но мужчина не пострадал. В июле 2018 года Ибрагиму Эльджаркиеву угрожали убийством. Его подчиненный. Один из сотрудников ведомства обвинял руководителя в том, что тот принуждает фабриковать дела. Младший лейтенант Тимур Албаков заявлял, что начальник заставлял подкидывать вещдоки, а тех кто отказывался пугал увольнением. Во время одной из ссор мужчина достал пистолет и направил оружие на Эльджаркиева. Другие сотрудники ведомства вмешались в дело и помешали Албакову. Сам же лейтенант отрицал, что наводил на Эльджаркиева пистолет. Конфликт двух работников центра «Э» проверял СК», – сообщает «Mash».

Baza пишет, что убийство Эльджаркиева «может быть связано с гибелью правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева», который был убит в 2018 году. Родственники погибшего якобы считали, что за покушением стоят сотрудники Центра «Э» по Ингушетии. Подтверждения этой информации нет.

Стоит отметить, а июле прошлого года несколько бывших сотрудников ингушского Центра «Э», в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам заключения за преступления, включая превышение полномочий и вымогательство.

У уже в октябре 2018 года Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о похищении и издевательствах над своим сотрудником Олегом Козловским. Тогда похитители назвались сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Ингушетии.

Кроме того, один из бывших сотрудников подразделения в суде заявлял, что новый начальник Эльджаркиев требовал от него подбросить местному жителю оружие.