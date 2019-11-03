На Одесчине в лесополосе нашли убитой 14-летнюю девочку, которая ушла гулять с друзьями и пропала

В Лиманском районе нашли тело девочки, которая 2 ноября ушла из дома на поселке Котовского и не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

О пропаже 14-летней Дарьи Дробот вчера вечером в полицию сообщила ее мать. По ее словам, девочка еще днем пошла гулять с друзьями и не вернулась.

Поиски ребенка продолжались всю ночь. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские смогли установить направление движения девочки и опросили друзей, с которыми она гуляла накануне. Те рассказали, что все вместе отдыхали за городом, а потом Даша куда-то ушла вместе с несовершеннолетним парнем из их же компании. Остальные ребята не стали дожидаться их возвращения и разъехались по домам.

Утром дело девочки нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства несовершеннолетней.

Сейчас полиция разыскивает парня, с которым, по словам приятелей, ушла девочка.

Напомним, в Донецкой области задержали мужчину, который изнасиловал и жестоко убил 14-летнюю девочку.