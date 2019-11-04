В Гонконге во время протестов полиция задержала более 200 протестующих

В Гонконге во время протестов накануне задержали более 200 человек. Также 54 человека были ранены и доставлены в больницу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

«Более 200 человек были задержаны в субботу за правонарушения, связанные с протестами, включая незаконные сборы и нарушение запрета на ношение маски. По состоянию на 7:30 утра в воскресенье 54 человека были ранены и доставлены в больницу. Один человек находилась в тяжелом состоянии , 23 человека находились в стабильном состоянии, а остальные 30 человек были выписаны», - говорится в сообщении.

Так, первая половина выходных после неоднозначного решения правительства дисквалифицировать кандидата Джошуа Вонг Чи-Фуна от участия в выборах в окружной совет закончилась хаосом и насилием. В который раз полиция столкнулась с протестующими на улицах Гонконга. Столкновения происходили главным образом в густонаселенных коммерческих районах.

Полиция использовала водометы, слезоточивый газ, перцовый аэрозоль и дубинки, встретившись с горящими баррикадами и коктейлями Молотова протестующих.

Напомним, ранее в Гонконге полиция задержала организаторов показа фильма о Революции Достоинства.