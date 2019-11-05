На МКС отправят 12 бутылок французского вина, чтобы понять, как на него повлияют радиация и микрогравитация

Компания Space Cargo Unlimited, которая занимается биологическими исследованиями в условиях микрогравитации, отправит двенадцать бутылок вина на Международную космическую станцию. Ученые хотят понять, какое влияние на него окажут микрогравитация и повышенная радиация.

Об этом пишет издание Quartz, передает theБабель.

Считается, что это будут первые стеклянные бутылки, доставленные в орбитальную лабораторию. Микроорганизмы способствуют ароматизации вин по мере их старения.

«Мы думаем, что хранение этих образцов на МКС в течение некоторого времени в условиях микрогравитации и микроизлучения может оказать положительное воздействие на бактерии, которые находятся в вине», — отметил профессор Филипп Дарриет, научный руководитель миссии и директор Института исследований вина университета Бордо, где вино будет проанализировано после возвращения на Землю.

В космосе, где отсутствует атмосфера Земли, объекты подвергаются значительно большему воздействию радиации. Эти условия означают, что биологические процессы меняются, и ученые хотят посмотреть, как это повлияет на состав вина.

Аналогичный эксперимент был проведен Ardbeg, заводом шотландского виски, который в 2011 году отправил флаконы с алкоголем на Международную космическую станцию. Проект осуществлялся американской компанией Nanoracks, которая специализируется на подготовке и транспортировке орбитальных грузов.

«После двух лет на станции по цвету и вкусу казалось, будто они имеют пятилетнюю выдержку», — рассказал генеральный директор Nanoracks Джеффри Манбер.

Ранее сообщалось, что NASA расследует инцидент, который может стать первым преступлением, совершенным в космосе.