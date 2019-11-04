«Подросток пытался ее изнасиловать, а при задержании был под наркотиками»: В полиции рассказали подробности убийства 14-летней девочки

Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы Дарьи Дробот, тело которой было найдено 3 ноября в лесополосе в Лиманском районе Одесской области, пытался ее изнасиловать.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает УНИАН.

По его словам, подозреваемый задержан вчера вечером. В момент задержания он пребывал в состоянии наркотического опьянения из-за чего, в течение нескольких часов, допросить его не предоставлялось возможным.

Как отметил Бех, убитая была обнаружена полуобнаженной (без нижней части одежды). 15-летний задержанный признал, что предложил ей половой контакт, а когда девочка отказала – жестоко избил ее, а потом задушил.

На голове погибшей обнаружены множественные травмы, которые, как предполагается, получены в результате ударов.

По словам Беха, подозреваемый числился в одном из ПТУ, характеризуется отрицательно. В частности, он дважды задерживался за грабеж. В момент совершения убийства находился на условном сроке наказания.

По словам начальника областного главка, подозреваемый забрал окровавленный телефон Дробот и принес его к знакомым. Парень пояснил им, что кровь появилась в результате его драки с неизвестным. Телефон был сдан в ломбард, а на вырученные деньги злоумышленник приобрел наркотики. Телефон погибшей правоохранители изъяли в ломбарде.

Как сообщил Бех, компания, в которой изначально гуляли двое несовершеннолетних (убитая и подозреваемый) состояла примерно из 30 человек в возрасте 15-16 лет. Установлено, что дети употребляли спиртные напитки. Назначен ряд экспертиз. 15-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

Напомним, 3 ноября на Одесчине в лесополосе нашли убитой 14-летнюю девочку, которая ушла гулять с друзьями и пропала