В Запорожье СБУ накрыла конвертцентр, который «отмыл» более 100 миллионов гривен

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» около 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что организаторами центра являются двое жителей областного центра. Они якобы предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди «клиентов» задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, ранее в Киеве СБУ разоблачила конвертцентр, который «отмывал» миллиард гривен в год.