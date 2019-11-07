На Николаевщине пьяный угонщик проехал только 250 метров и врезался в препятствие

В Новобугском районе Николаевщины, в селе Софиевка 29-летний местный житель угнал автомобиль «Таврия» у своего знакомого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

После совместного употребления алкоголя в компании друзей владелец авто заснул, а его знакомый, воспользовавшись этим, похитил ключи, сел за руль автомобиля «Таврия» и уехал со двора. Проехав около 250 метров, нетрезвый водитель врезался в препятствие, поэтому транспортное средство бросил и убежал. Утром автовладелец обнаружил пропажу «Таврии». Автомобиль он нашел сразу, но с техническими повреждениями, потому заявил в полицию.

Местонахождение угонщика установили полицейские. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее николаевские патрульные задержали водителя «Skoda», которую угнали в Киеве.