Стали известны обстоятельства убийства девушки, которую расчленил петербургский доцент

Бывшая студентка и сожительница доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко, в убийстве которой его подозревают, была застрелена из обреза малокалиберной винтовки.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге из реки достали профессора, который шел топить отрезанные руки студентки-любовницы.
Преподаватель убил девушку за день до расчленения — около 2:00 часов 8 ноября, рассказал собеседник агентства. По его словам, перед этим между сожителями произошла ссора. По данным источника РИА Новости, Ещенко была застрелена 7 ноября.
Убитая была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу, сказал РИА Новостям представитель местных властей станицы Старовеличковской Краснодарского края Евгений Тарасенко. Из сообщения агентства следует, что раньше девушка жила там.
Сергей Ещенко — брат сожительницы Соколова — созванивался с сестрой до ее смерти, передает РЕН ТВ. Девушка позвонила ему в ночь с 7 на 8 ноября и рассказала о ссоре с историком. По словам Сергея Ещенко, преподавателю не понравилось, что Анастасия собиралась пойти на день рождения к знакомым.
«Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. И он ее ударил. Она ушла из дома. (...) Я ее просил, чтобы она ушла. Но она сказала, что ей надо еще вернуться туда за вещами», — цитирует брата убитой РЕН ТВ.