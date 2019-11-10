Стали известны обстоятельства убийства девушки, которую расчленил петербургский доцент

Бывшая студентка и сожительница доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко, в убийстве которой его подозревают, была застрелена из обреза малокалиберной винтовки.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге из реки достали профессора, который шел топить отрезанные руки студентки-любовницы.