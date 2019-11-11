Полиция во время обыска нашла у николаевца почти 2,5 килограмма каннабиса

У жителя Николаева полицейские нашли дома 2,4 килограмма каннабиса.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в Корабельный отдел полиции поступила информация, что местный житель хранит наркотические средства по месту жительства. Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск в его домовладении и изъяли наркотические растения.

В доме злоумышленника полицейские нашли уже готовый к употреблению каннабис весом около 2,4 килограмм. По словам хозяина, опасные вещества он хранил исключительно для собственного употребления. В дальнейшем при осмотре хозяйственного помещения правоохранители обнаружили устройство для курения. Изъятое направили на экспертное исследование.

Следственное подразделение Корабельного отдела полиции начало уголовное производство по признакам части 2 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Злоумышленнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали парня, который вдохновился сериалом и наладил производство наркотиков.