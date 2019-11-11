САП и НАБУ задержали экс-первого зама Гонтаревой и еще шесть человек по подозрению в присвоении ₴1,2 миллиарда

Александр Писарук В понедельник, 11 ноября, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО «ВиЭйБи Банк» и лиц, которые им способствовали по подозрению в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По информации ведомства, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается местонахождение других участников преступления. А также решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

О задержании сообщили и в НАБУ.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк». Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО «ВиЭйБи Банк» и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами «ВиЭйБи Банка». Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия. Детали – позже», – отметили в ведомстве.

В то же время, по информации «Нового времени» и «РБК-Украина», задержан глава правления «Райфайзен Банк Аваль» Александр Писарук.

Справка

Александр Писарук, родился 11 мая 1965 года в Николаеве.

В 1988 году окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки» и получил квалификацию инженера-механика. В 1995 году закончил Институт банкиров банка «Украина» по специальности «Международная экономика» и получил квалификацию экономиста.

Первым местом работы Александра Писарука на финансовом рынке стал банк «Украина», куда он пришел в 1992 году и поднялся от карьерной лестнице от начальника сектора до директора международного департамента.



Самый длительный срок - 16 лет - Писарук проработал в нидерландской ING Group, куда пришел в 1998 году.

В сентябре 2014 года стал первым заместителем тогдашней главы НБУ Валерии Гонтаревой. На этом посту Писарук проработал до декабря 2015 года.

20 августа 2019 года наблюдательный совет АО «Райффайзен Банк Аваль» решил назначить главой правления банка Александра Писарука вместо Владимира Лавренчука, который занимал эту должность в течение 14 лет.

Как известно, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.