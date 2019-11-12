В Николаеве полицейские задержали вора-рецидивиста, который выхватил у женщины возле подъезда сумку

Во вторник, 12 ноября, в Николаеве полицейские задержали мужчину, который украл у женщины сумку возле подъезда дома.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что около 10:25 она находилась у подъезда дома по улице Южной, когда к ней подбежал неизвестный, толкнул и забрал ее сумку, в которой находилось более 2 тысяч гривен. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Принятыми оперативными мерами оперативники Ингульского отдела полиции вместе с нарядом патрульной полиции установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 52-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Сейчас проверяется причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и области.

Напомним, как в Николаеве вор выхватил у женщины из рук сумку, в которой было 17 тысяч гривен.