Возле Николаева столкнулись минивен и легковушка – один человек госпитализирован

Утром во вторник, 12 ноября, на автодороге Н-11 «Николаев - Днепр» возле села Калиновка в Витовском районе произошло столкновение автомобилей «Daewoo Lanos» и «Volkswagen Touran».

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В результате аварии 45-летняя пассажир «Volkswagen» с телесными повреждениями доставлена ​​в медицинское учреждение.

Предварительно инцидент квалифицирован по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Фото: Новости-Н

Напомним, как возле Николаева на одесской трассе микроавтобус врезался в фуру, в результате чего пострадали два человека, в том числе подросток.